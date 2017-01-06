Türkiye ve Rusya vuruyor ABD bahane üretiyor

Fırat Kalkanı Harekâtın 135'inci gününde, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, El Bab, Bzagah, Tadif, Kabr al Mukri, Suflaniyah ve Zammar'da bulunan 28 DEAŞ hedefine hava harekâtı düzenledi. Biri sözde DEAŞ emiri olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi. El Bab'ın batısında yer alan 'Radar Taburu Bölgesi'nde kontrolün sağlandığı belirtildi. Daha önce ABD'nin de içinde bulunduğu koalisyon, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hava harekâtına zaman zaman destek vermişti. Ancak Türk askerinin El Bab'a gelmesiyle birlikte koalisyonun desteği kesilirken, Ankara bu duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu durumun İncirlik Üssü'nün sorgulanmasına neden olduğuna dikkat çekmişti. Edinilen bilgiye göre Türkiye, ABD'ye operasyona neden hava desteği verilmediğini sordu. ABD tarafı, "Hava çok sisli, hedefleri göremiyoruz" cevabını verdi. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un Sözcüsü Albay John Dorrian ise hava koşulları nedeniyle El Bab'da Türkiye'ye destek vermediklerini söyledi. Bu arada Çavuşoğlu ABD'de yaptığı açıklamada da "Şu anda İncirlik'in kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse, burada kalmasının bir anlamı da yok" dedi.

El Bab'da savaşan askerler önceki gün şehit olan arkadaşlarını unutmadı. Teröristlere yağdırılan top mermilerine Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in isimleri yazıldı.