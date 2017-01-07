8 Ocak Pazar AÖL sınavı iptal olacak mı? - Açık Öğretim Lisesi sınavı iptal mi?

AÖL okuyan binlerce vatandaş bugün yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda oldukça zorlandı. Kimi adaylar ise soğuk hava nedeniyle sınava giremedi. Peki 8 Ocak Pazar günü gerçekleşecek olan AÖL sınavı iptal edilecek mi? Yarın AÖL sınavı iptal mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı mı? AÖL okuyan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeleri bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte AÖL sınavı iptal olacak mı? sorusunun cevabı...

Açık Öğretim Lisesi okuyan binlerce öğrenci bugün yağan kar yağışı sebebiyle sınava gitmekte oldukça zorluk çekerken çoğu vatandaşlar ise sınava giremedi. Sınava giremeyen adaylar için ise müjdeli haber bugün geldi. Öte yandan yarın AÖL sınavı iptal mi? sorusuda cevabını aramaya başladı. Peki 8 Ocak Pazar AÖL sınavı iptal olacak mı? Açık Öğretim Lisesi sınavı yarın iptal mi? Tüm bu soruların cevaplarını bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...



8 OCAK PAZAR AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVI İPTAL Mİ?



Bugün yapılan AÖL sınavının karlı ve soğuk hava nedeniyle ertelenmesi beklenirken istenilen olmamıştı. AÖL sınavına giren öğrenciler karlı hava nedeniyle oldukça zorluk çekti. Şimdi ise gözler bir kez daha AÖL sınavı iptal olacak mı? sorusunun cevabına çevrildi. 8 Ocak Pazar AÖL sınavının iptali ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması olması durumunda haberimizden öğrenebilirsiniz.





TEDBİRLER ARTTIRILDI



Haftasonu Marmaris'te yapılacak Açıköğretim Lise ve ortaokul sınavları öncesinde alınan yeni güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yapıldı. Sınavlara geçen yıllardan farklı olarak iletişim cihazları ve takıyla girmek yasak.



Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde , 7 ve 8 Ocak tarihlerinde yapılacak açıköğretim Lisesi ve Ortaokulu sınavları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınavların 4 merkezde yapılacağı açıklandı. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Nurettin Gençaili Oğlu Anadolu lisesi, Beldibi Sıtkı Zaralı ilk ve ortaokulu ile Marmaris Ortaokulu'nda yapılacak sınavlar öncesinde bazı yeni güvenlik önlemleri de alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni güvenlik tedbirleri hakkında açıklama yaptı.Sarıkaya, okul çevresinde de güvenlik önlemlerinin de alınacağını belirtti.



MEB: KAR NEDENİYLE SINAVA GİREMEYENLERE TELAFİ HAKKI VERİLECEK

Öğrencilerin mağdur olması üzerine sınava giremeyen öğrenciler için ikinci bir hak tanınacağı bildirildi. Açıklamada bulunan MEB yetkilileri sınav takvimindeki sıkışıklık sebebiyle genel bir erteleme yapamadıklarını belirtti. Yetkililer, İstanbul'da kar nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler için telafi sınavı hakkı verileceğini söyledi.

SINAV ERTELEME YETKİSİ VALİLİKLERDE DEĞİL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı AÖL(Açık Öğretim Lisesi) sınavına girmek isteyenleri vurdu. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre bazı öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İstanbul'da sınava giremeyenler tepkilerini Valilik'e gösterdi, fakat Türkiye genelinde yapılan AÖL sınavlarının ertelenmesiyle ilgili karar yetkisinin valiliklerde olmadığı öğrenildi.