Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM'de başlıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü TBMM'de başlayacak

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Genel Kurul 9 Ocak Pazartesi'den 24 Ocak'a kadar hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız anayasa mesaisi yapacak. Görüşmelerin 15 gün sürmesi bekleniyor.



ZİYARETÇİ ALINMAYACAK



Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak. TBMM'ye Salı günleri grup toplantı zamanları hariç görüşmeler tamamlanıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine görevliler hariç geçici ve daimi giriş kart sahipleri ve ziyaretçi alınmayacak.

İŞTE 21 MADDELİK YENİ ANAYASA TEKLİFİ

TBMM İdare amirleri imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine 9 Ocak 2017 tarihinde başlanacağına dikkat çekilerek, "Sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılabilmeleri için Salı günleri grup toplantı zamanları hariç görüşmeler tamamlanıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine görevliler hariç geçici ve daimi giriş kart sahipleri ve ziyaretçi alınamayacaktır" denildi.



iKİ HAFTA MECLİS'İ AK PARTİLİ MECLİS BAŞKANVEKİLLERİ YÖNETECEK



Hafta başında gönderilen Genel Kurul Başkanlık Divanı Nöbet Çizelgesine göre haftaya Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı yönetecek. Bir sonraki hafta ise Başkanvekili Ahmet Aydın kürsüde olacak.



ANAYASA MESAİSİ BAŞLIYOR, TEKLİF GENEL KURUL'DA İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK



Meclis Genel Kurulu'nda 9 Ocak Pazartesi günü teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak.Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul'da iki defa görüşülüyor.



ANAYASADA DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİNİN KABULÜ



Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün.

Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olacak.İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemeyecek.



Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanacak.



REFERANDUM İÇİN 330 VEKİLİN OYU GEREKİYOR



Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak.



MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI



Meclis'te AK Parti'nin 317, MHP'nin 39 milletvekili bulunuyor.



GİZLİ OYLAMA NASIL YAPILIR?



Gizli oylama adı okunan üyeye bir zarf ve beyaz (kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli üç pusulanın verilmesi ve üyenin bunlardan birisini kapalı kabinde zarfa koyması suretiyle yapılıyor.