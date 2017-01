Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aslanlar gibi şehadete koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir’de teröristin üzerine aslanlar gibi atılıp etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 800 yataklı Eyyubiye Hastanesi'nin de aralarında olduğu toplu açılışı nedeniyle dün Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



KATİL SÜRÜLERİ: İzmir'de etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silahlar, bombalar, roketler ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiğini gösteriyor. Emniyet teşkilatımızın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Maalesef Türkiye'nin üzerine salınan, gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

‘ADINI MEZAR TAŞINA DEĞİL, TARİHE YAZDIRDIN’

KAHRAMANLAR DİYARI: Emin olun, Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir. Dün (önceki gün) İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan, onu etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Ne diyor şair: "İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için/ Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için." Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 79 milyon, hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar diyarı. İşte Rabia Meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter.

İŞTE ŞEHİDİN BOZDUĞU KALLEŞ PLAN: BOMBAYLA KAOS ROKETLE SUİKAST

İHANET NÖBETİ: Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri besleyip, silahlandırıp, güçlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Mert dayanır, namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek, en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millet. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğini sananlara yazıklar olsun. Yaptıklarının kâr kalacağını düşünüyorlarsa bir kez daha yazıklar olsun.



UZAK DEĞİL: Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Hem kendimiz hem tüm mazlumlar için beklediğimiz o vaktin uzak olmadığına inanıyoruz.



DEVLET-MİLLET BÜTÜNLEŞMESİ: Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak yoluna devam ediyor. Hem ülkemizin içinde, bu topraklarda eylem yapan terör örgütlerini, hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek, 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053'e de, 2071'e de ulaşacağız.



BEDELİNİ ÖDEYECEKLER: Cerablus'a, El Rai'ye girdik. Şu anda El Bab'ı kuşattık. Ve şehitlerimizi bire on katlıyoruz. Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Aynı şekilde Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da, nerede PKK, PYD varmış, kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Sizlerin bu mübarek topraklarda tek teröristi, tek terör örgütünü barındırmayacağınıza ben inanıyorum. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Ama bizim o topraklarda kalma diye bir niyetimiz yok.



TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ: Bu aziz milleti Arap, Kürt, Türk, Sünni, Alevi, şu veya bu kesimden diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Biz siyah, beyaz ayırmadık, Allah için sevdik. Onun için bu oyuna gelmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AYLAN BEBEĞİ GÖRDÜKLERİ ZAMAN DERGİLERE KAPAK YAPIP SATARLAR

VATAN HAİNİ HER KİMSE BİLDİRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'nin düzenlediği akşam yemeğinde de terörle mücadelenin, medyadan üniversiteye, siyasi partilerden gönüllü kuruluşlara, ailelerden kanaat önderlerine kadar tüm toplumun ortak görevi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Biz bir ve beraber olursak, ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy veremeyecektir. Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımak isteyenler, biz dikkatli durursak emellerine ulaşamayacaktır" dedi. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak, kimden gelirse gelsin, terör eylemlerinin lanetlenmesi, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bazı olaylar karşısındaki tavrını, teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız, bildirmemiz lazım" dedi. ABD'li bir generalin "DEAŞ'ı biz kurduk" açıklamasına da dikkat çeken Erdoğan, "Ben söylemiyorum, Amerikalı general söylüyor. Ve endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. İşte PYD, YPG, bunların arkasında kim var? Bu silahları kimler veriyor? Bunların hepsini de tescilli olarak muhataplarıma söyledim, kendilerine söyledim" diye konuştu.



'BİZİM İÇİN ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR'

"Biz müdahale edince Irak'ın egemenlik hakkı denilerek sahadan çıkarılmak istendik. Sırf Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar. Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Menbiç'i de, diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyene kadar durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte bize destek verirse, dost olduklarını anlarız. Destek vermezlerse kendi imkanlarımız ile yola devam ederiz."