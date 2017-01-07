Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

20 YARALI GELDİ

Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi. Azez ilçe merkezinde meydana gelen patlamada yerel kaynaklar 25 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananların büyük bölümüne Suriye'de müdahale edildiği ve durumu ağır olanların Kilis'e gönderildiğini bildirdi. Kilis'e getirilen ve acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Gaziantep'e sevk edildi.

60 KİŞİ ÖLDÜ

Anadolu Ajansının geçtiği habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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