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'de bomba yüklü araçla

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 15:11 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 15:47
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin İlçesi'nde terör örgütü tarafından, bomba yüklü araçla düzenlendi. Saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi

Öğle saatlerinde ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

20 YARALI GELDİ

Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi. Azez ilçe merkezinde meydana gelen patlamada yerel kaynaklar 25 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananların büyük bölümüne Suriye'de müdahale edildiği ve durumu ağır olanların Kilis'e gönderildiğini bildirdi. Kilis'e getirilen ve acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Gaziantep'e sevk edildi.

60 KİŞİ ÖLDÜ

Anadolu Ajansının geçtiği habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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