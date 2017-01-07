Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride "İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride "İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.