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, ile görüştü

AA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 15:53 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Navaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Navaz Şerif ile görüştü

, Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Şerif, görüşmede, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti.

ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.