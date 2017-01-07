FETÖ’nün firari rektörü, ABD’de rektör oldu!

2010 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin soruşturmada şüpheli olan ve soruşturmanın ardından yurtdışına kaçan Fatih Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Amerika’da ortaya çıktı.

2010 KPSS sorularını Fetulllahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine dağıttığı tespit edilen Prof. Dr. Ali Tekalan'ın, Amerika'da faaliyet gösteren North Amirecan Üniversitesi'nde rektör olduğu öğrenildi. 65 yaşında olan Prof. Dr. Tekalan, yabancı dil bilmiyor.

KIRMIZI BYLOCK LİSTESİNDE

Prof. Dr. Tekalan'ın, FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandıkları kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock'u kullandığı ve kırmızı listede bulunduğu tespit edilmişti.





Prof. Dr. Tekalan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ tarafından sızdırılan 2008 Akademik Lisansüstü Sınavı'na (ALES)'e katıldığı ve birinciler arasında yer aldığı tespit edildi. Prof. Dr. Tekalan, 2010 ALES'de 100 sorudan 96 soruyu doğru cevaplayarak derece yapmıştı. Prof. Dr. Tekalan'ın, sınavda 4 eksik bırakmasının deşifre olmak istememesine bağlanıyor.



FİRARİ REKTÖRÜN BAŞINA 750 BİN LİRA KOYULDU!



İçişleri Bakanlığı'nın, "terörden arananlar listesi"nde firari 37 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yer alıyor. Gri kategoride yer alan Prof. Dr. Tekalan'ın yakalanmasına yardımcı olanlara 750 bin lira ödül veriliyor.

Prof. Dr. Tekalan, 2010 KPSS soruşturmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'e kaçmıştı. Prof. Dr. Tekalan'ın rektörü olduğu Fatih Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 667 Sayılı KHK kapsamında kapatılmıştı.