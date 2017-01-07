FETÖ’ye dünyayı dar ettik

Eylül 2016’daki BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi “FETÖ’ye dünyayı dar edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin kararlı mücadelesi sonuç verdi. FETÖ okullarını kapatan ülkelerin sayısı artıyor. Zincire en son Fas eklendi

Somali, Gine, Çad, Senegal ve Sudan gibi ülkelerin ardından, bir Afrika ülkesi daha FETÖ okullarını kapatma kararı aldı. Fas'ta faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın "kaliteli eğitim ve ülkenin gelişimine katkı sağlama" aldatmacası başarılı olmadı. Faslı yetkililer, FETÖ'nün okullarını bir ay içinde kapatacaklarını duyurdu.



İDEOLOJİK AJANDA...

FETÖ bağlantılı Fatih Sultan Mehmet Okulları, internet sitelerinde Fas'ın 5 farklı şehrinde 8 okula sahip olduklarını ve Kazablanka, Cedide, Tanca, Tetuan ve Fas'taki bu okulların "dil, yaşam tecrübesi, liderlik kültürü ve ekip çalışması" gibi özellikleri geliştirdiğini iddia etti. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeye giderek Faslı yetkilileri uyaran Türk heyetin girişimleri sonucu Fas İçişleri Bakanlığı "Fetullah Gülen'le bağlantılı Fatih Sultan Mehmet Okulları konusunda yapılan incelemeler, bu okulların eğitim sistemini kullanarak, kendi ideolojilerini ve Fas eğitim prensiplerine taban tabana zıt ideolojileri yaymayı hedeflediğini göstermiştir" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı. Yazılı açıklamada, FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren "Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, okulların bir aylık bir süre içinde kapatılacağı ifadelerine yer verildi.







2 BİN 500 ÖĞRENCİ VAR

Dünya basınında da yer alan haberlere göre 1993'te ilk olarak Fas'ın Tanca şehrinde faaliyete giren Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın Fas'ta 2 bin 500 öğrencisi bulunuyor. Bunların 2 bin 470'i Faslı.



AHTAPOT GİBİ SARMIŞLAR

Fas'ta Fatih Sultan Mehmet'in lakabı 'Mohammed El Fetih' adıyla 1993'ten bu yana faaliyet gösteren okullar ülkenin farklı kentlerinde açılarak örgüt ideolojisini yaymaya çalışmış.



'Kapatılan okul sayısı 80'i geçti'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişiminin ardından diplomatik misyonlar aracılığıyla yurt dışında FETÖ'yle ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı seviyesinde büyükelçilerimiz 88 görüşme yaptı. Başbakan seviyesinde 110, bakan seviyesinde 816 görüşme gerçekleşti. Resmi temasların sayısı 10 bine yaklaştı" dedi. Çavuşoğlu, "80'i aşkın kurum ya kapatıldı ya da Maarif Vakfı tarafından devralındı. "Afrika'dan Azerbaycan'a, Ürdün'den Dominik Cumhuriyeti'ne, Latin Amerika'ya kadar, birçok ülkede kapatma ve devir işlemleri yapıldı." diye konuştu.



"Fas'ın kararından memnuniyet duyduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Fas İçişleri Bakanlığı'nın bir ay içinde FETÖ okullarını kapatacağı yönündeki bu kararının iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğ vurgulandı. Fas İçişleri Bakanlığı, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılacağını ve bu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara nakillerinin sağlanacağını duyurmuştu.