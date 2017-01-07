‘İhanet’ diyen 15 Temmuz’a baksın

Başbakan Yıldırım’dan, MHP lideri Bahçeli’nin anayasa paketine desteğini vatana ihanet olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu’na tepki: İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz’a gitmek lazım

Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, şunları söyledi:

(Bahçeli'nin "evet" oyu açıklamasına Kılıçdaroğlu'nun "vatana ihanet" demesi) Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "İhanet ediyorsun" demek mi istedi? Neye ihanet ediyor Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz. Fevkalade çirkin, yakışıksız bir ifadedir. Halkın kararına gitmek ihanet diye nitelendirilemez. Ancak, ihaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek lazım. İhaneti kimin yaptığını görmek için seçilmiş hükümetleri çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan, eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım.

(AK Parti'de fire olacağı iddiaları) Dedikodu ile amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. Bunun anlamı, "Biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz" demektir.



KRİTİK ZİYARET BUGÜN

Yıldırım, bugün başlayacak kritik Irak ziyaretine ilişkin de şöyle konuştu:

(Bağdat'a bugün yapacağı ziyaretle ilgili) Irak'la 2 buçuk senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi tabii bölgede yaşanan istikrarsızlık, kargaşa. İşte bu dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma politikamızın gereği olarak komşularımızla ilişiklerimizi tekrar yoluna koyuyoruz. İki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında yıllardan beri ülkemizin başını ağrıtan PKK'nın Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçmek konularını, DEAŞ ile mücadeleyi konuşacağız. Başika'da bulunan askerlerimiz, oradaki varlığımız asla Irak'ın egemenliğine yönelik bir şey değildir. DEAŞ ile mücadele için orada Irak birliklerine Irak'taki milislere eğitim vermektedir.



GİDERAYAK ZEVZEKLİK YAPMIŞ

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabında, suikasta uğrayan eski Başbakan Nihat Erim'in fotoğrafını paylaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Duydum, nereden aklına gelmiş giderayak? Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da... Hangi mesajı verdi" diye konuştu. Bir gazetecinin "Altında bir mesaj yok deniliyor" sözleri üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Yoksa o zaman zevzeklik yapmış" ifadesini kullandı.