İşte şehidin bozduğu kalleş plan: Bombayla kaos roketle suikast

İzmir’de polisin kahramanlığı sayesinde suya düşen adliyeye saldırı planının ayrıntıları ortaya çıktı. Teröristler bombalı aracı patlatıp kaos yaratarak adliyeye girecek, savcıların odalarını roketle havaya uçuracaktı

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde biri polis 2 kişinin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Hainlerin bombalı aracı patlattıktan sonra, bugüne kadar ses getiren FETÖ ve PKK soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını roketle patlatıp suikast yapmayı amaçladıkları değerlendiriliyor. Soruşturmadan dikkat çeken ayrıntılar şöyle:



BORNOVA'DA EV KİRALADILAR

PKK'nın dağ kadrosundan olan iki teröristin Mardin kırsalından önce Manisa'ya, ardından İzmir'e geçtikleri tespit edildi. İki terörist 28 Aralık'ta Bornova ilçesinde ev kiraladı, 30 Aralık'ta yurt dışından gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluştu. İki araç satın alan teröristler ruhsatı yurt dışından gelen şahsın üzerine yaptı. Ruhsat sahibi aynı gün Türkiye'den ayrıldı. PKK'lı iki terörist Gaziantep'te yaşayan iki kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle İzmir'de kaldı.



BOMBA İZMİR'DE YÜKLENDİ

Araçlardan birine 150 kilo amonyum nitrat yüklendi. Etkisini artırmak için patlayıcı aracın LPG tankının yanına yerleştirildi.



KAÇACAKLARI OTOMOBİL DE HAZIRDI

Teröristler, Bayraklı Adliyesi C Kapısı karşısına saldırıdan bir gece önce bombasız aracı park etti.



KAHRAMAN POLİS PLANLARINI BOZDU

Teröristler bomba yüklü araçla olay yerine geldi. Ancak canı pahasına teröristlerle çatışan polis Fethi Sekin'in müdahalesi sonucu bombalı aracı düşündükleri zamandan çok daha erken patlatmak zorunda kaldılar.



ANAHTARI DÜŞÜRDÜLER

Aracı patlattıktan sonra çatışan teröristler bu sırada kaçmak için kullanmayı planladıkları ikinci aracın anahtarını yere düşürdü.



HEDEFTE ÜNLÜ SAVCILAR VARDI

Saldırı planını tamamlamak isteyen teröristler bugüne kadar ses getiren FETÖ ve PKK operasyonları soruşturmalarını yürüten savcılara saldırmak için adliyeye yöneldi.



ROKETLE ODALARI PATLATACAKLARDI

Amaçları üzerlerindeki 2 Kalaşnikof silah, bir roketatar ve mühimmatlarıyla adliyenin C Blok ikinci katındaki savcı odalarını havaya uçurmaktı. Ancak İzmir polisi iki teröristi etkisiz hale getirdi.



İKİNCİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Patlama ve çatışmanın ardından teyakkuza geçen İzmir polisi hainlerin kaçmak için hazırladığı ikinci aracı tespit edip, bomba olma ihtimaline karşın kontrollü olarak patlattı. Araçtan yiyecek, içecek ve çeşitli yaşam malzemeleri çıktı.



KAHRAMANIN KASKI KULÜBEDE

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araştırmasında polis güvenlik kulübesindeki manzara çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Şehit polis Fethi Sekin'in motosiklet kullanırken giydiği kaskın da kulübenin içindeki askıda olduğu görüldü.