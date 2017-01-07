X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İzmir Adliyesinden 5 personel gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

nden 5 personel nda

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 14:27
İzmir Adliyesinden 5 personel gözaltında
İzmir Adliyesinden 5 personel gözaltında

ndeki bombalı saldırısından sonra na alınan 18 kişi arasında 5 adliye çalışanı da bulunurken, personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

'de polis, adliyede meydana gelen ve bir trafik polisi ve bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırının ardından soruşturmayı genişletti. Olayla ilgili her şey titizlikle incelenirken, 5 adliye çalışanı da na alındı. Personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. 5 adliye personelinin gözaltına alınan 18 kişi arasında olduğu belirtildi. Personele istlere yardım edip etmediği de sorulurken, şahısların işlemleri devam ediyor.

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN HEYKELİ DİKİLECEK