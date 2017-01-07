Kahraman polise acı veda: Anne ne olur babamı götürmesinler

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Teröristleri farkederek onlarla çatışmaya giren kahraman polis, teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşmüştü. Şehit polisin gösterdiği bu kahramanlık sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildi.

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'daki baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü.

"ANNE NE OLUR BABAMI GÖTÜRMESİNLER"

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in naaşı Elazığ Belediyesine ait cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

Şehidin cenazesinin morgdan alınması sırasında büyük kızı Zeynep Dila gözyaşları içerisinde annesine, "Anne ne olur babamı götürmesin." dedi.

ŞEHİT POLİSİN BESLEDİĞİ KÖPEK KULÜBENİN ÖNÜNDEN AYRILMADI

Merkez Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine getirilen şehidin naaşı, burada helallik alınmasından sonra çok sayıda aracın katıldığı konvoy ile Baskil ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesi, Baskil ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenden sonra Doğancık köyünde toprağa verilecek.

ŞEHİT POLİSİN NAAŞI BABAEVİNE GETİRİLDİ

Şehit için evin önünde helallik alındı. Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Şehit Polis Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlandı!

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit polis Sekin'in cenazesinin getirilişi sırasında tabuta dokunan yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin kız kardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yakarken, burada okunan duaların ardından cenaze, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü.

ŞEHİT POLİS ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek.

Bu arada şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in olaydan bir gün önce böbrek ameliyatı olduğu ve tedavi için halen hastanede yattığı öğrenildi.

İZMİR KAHRAMAN ŞEHİDİ FETHİ SEKİN'İN NAAŞI SON YOLCULUĞU ÖNCESİ BABA EVİNE GETİRİLDİ