Son dakika: Reina saldırganının kimliği belli oldu

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin kimliği ortaya çıktı. Korkunç saldırıyı Özbek asıllı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin can verdiği Reina katliamını DEAŞ terör örgütünün "Özbek" hücresinin organize ettiği belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 kişiyi katleden terör örgütü DEAŞ'ın, Doğu Türkistan uyruklu "Özbek" yapılanmasını deşifre etti. Yürütülen operasyonda, Reina katliamcısı DEAŞ'lı teröriste yardım ve yataklık yapan 10 kişilik bir hücre de çökertildi. Gözaltına alınan bu hücre yapılanmasının, Reina saldırısının organizasyonunda aktif olarak görev aldıkları belirlendi.

Ortaköy'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.

Özbek asıllı olduğu belirtilen Doğu Türkistanlı teröriste yardım ve yataklık yapan 10 kişi ile ilişkileri olan 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e ulaştı.

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