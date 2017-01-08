Aksakallı Paşa ve gaziler uğurladı

Şırnak Gabar Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel için Siirt'te tören yapıldı. Törene patlamada yaralanan askerler de katıldı. Şehit Yüksel'in annesi Ferdiye Yüksel, "Ben çocuklarına ne diyeceğim? Allah bunu yapanların belasını versin" diye feryat ederken, eşi Gülbahar Yüksel de şehidin tabutuna sarılarak "Beni bırakıp nereye gidiyorsun, Çocuklarımıza şehit olduğunu söyleyemedim, nasıl söyleyeceğim" diye gözyaşı döktü. Şehit Yüksel'in 5 yaşında Yiğit Murat ve 2 yaşında Eylül Naz isimli 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Yüksel'in cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi. Şehit Mustafa Yazgan'ın cenazesi ise Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın cenazesi de Gaziantep'ten törenle memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi. Gaziantep Havaalanı'ndaki törene katılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, şehit yakınlarına sarılarak teselli etti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesi Amasya'da toprağa verildi. Babası emekli astsubay Şükrü Erdoğan "Dimdik ayakta duracağız" dedi. Öte yandan Gabar Dağı'nda süren operasyonlarda dün 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Tahir Aşkın KISACIK-Nasrettin GÜNEŞ-Tarık YILMAZ-Ferhat LAP -Sekvan KÜDEN