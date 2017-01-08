X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Anayasa Genel Kurul’a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Genel Kurul’a geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017
Anayasa Genel Kurul’a geliyor
Anayasa Genel Kurul’a geliyor

TBMM'de, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini sağlayacak tarihi değişikliğinin ikinci aşaması başlıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun, yarın toplanarak AK Parti'nin hazırladığı ve MHP'nin destek verdiği değişiklik teklifinin görüşmelerine başlaması bekleniyor.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ 9 OCAK’TA BAŞLIYOR

İlk gün teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Aynı zamanda teklife İzmir Milletvekili olarak ilk imzayı atan Başbakan Binali Yıldırım da kürsüye çıkıp görüşlerini aktaracak. CHP ise İçtüzük'ün kendilerine tanıdığı tüm olanakları kullanarak görüşmeleri engellemeye çalışacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ TBMM'DE BAŞLIYOR