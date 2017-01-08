Anayasa Genel Kurul’a geliyor

TBMM'de, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini sağlayacak tarihi anayasa değişikliğinin ikinci aşaması başlıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun, yarın toplanarak AK Parti'nin hazırladığı ve MHP'nin destek verdiği anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlaması bekleniyor.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ 9 OCAK’TA BAŞLIYOR

İlk gün teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Aynı zamanda teklife İzmir Milletvekili olarak ilk imzayı atan Başbakan Binali Yıldırım da kürsüye çıkıp görüşlerini aktaracak. CHP ise İçtüzük'ün kendilerine tanıdığı tüm olanakları kullanarak görüşmeleri engellemeye çalışacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ TBMM'DE BAŞLIYOR