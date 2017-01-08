CHP'li Barış Yarkadaş'ın başını çektiği ve sosyal medyada provokasyona dönüşen Sürmene'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez." diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakandan Sürmene'deki yangına ilişkin açıklama

CHP'li Barış Yarkadaş'ın başını çektiği ve sosyal medyada provokasyona dönüşen Sürmene'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez." diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü.



Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.



"BAŞKA MAKSATLA TAHSİS EDİLEMEZ"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yangının çıkış nedenine ilişkin olarak ortaya atılan provokatif iddialara Twitter'dan açıklık getirdi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır" dedi.



CHP'LİLER PROVOKASYON MALZEMESİ YAPTI

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve parti üyeleri yangının ardından Twitter'dan mesnetsiz ifadeleri ortaya atmıştı. Yarkadaş, yangının nedeni için 'yatırım alanı açmak' yalanını paylaşmıştı.