Başbakan Binali Yıldırım Barzani ile basın toplantısı düzenliyor

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Biz Suriye'de Deaş'a karşı Fırat Kalkanı ile büyük bir operasyon düzenliyoruz. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da Merkezi yönetimin de güvenlik meselesidir. O bakımdan orada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler. Adeta bir işgal içerisine girdiler.

FARKLI ÖRGÜT ADLARINI YEMEYİZ

Tabi adını ne kadar değiştirirse değiştirsin. Bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PYD eşittir PKK eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adı çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Diğer yandan ekonomik konularda da bakanlarımız çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Ticari sıkıntıları aşılması için gerekli tedbirleri alacağız.

SAĞLIK

Sağlık alanında da müşterek çalışmaları daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Tabi şuanda hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bunu daha da geliştirebilriz. Burada bu tedaviler Türkiye'den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir.

Enerji, taşımacılık, eğitim konularında da benzer çalışmaları yapacağız.

FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI

Özellikle burada bulunan Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık. Öğrenciler zarar görmesin. Ama oradaki yöneticiler, Fetullahçı örgüt üyeleri tasfiye edilmesi lazım. Bu konuda Mİlli Eğitim Bakanlığımız gereken her şeyi yapacak. Ben tekrar şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz bu sıcak ilgi için teşekkür ediyorum.

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