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Başbakan 'de

İHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 06:10
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de

Başbakan "ANA" uçağı ile birlikte 'e geldi.

'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil'e geldi.