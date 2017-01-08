Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan şüpheli subay, örgütün talimatlarını yerine getirmediği için uçuş hocasının, "Seni zaten uçurmayacaktım. Ha seni uçurmuşum ha dağdaki teröristi" dediğini söyledi.



TERÖRİST MUAMELESİ

Hava Sınıf Teknik Okulları'nda görev yaparken gözaltına alınan itirafçı subay şunları anlattı: "Pilot olamadığım gibi yer sınıfında istemediğim istihkam kısmına atandım. İma yoluyla namaz kılmanın çok mantıklı olmadığını söylemem üzerine örgüt abisi, 'Sen hoca efendiden daha mı iyi biliyorsun, tedbir için bunları yapmamız şart. 'Eğer bu okulu bitirmek istiyorsan ya bizdensin ya da onlardan. Bizden değilsen bu okulu bitiremezsin' diyerek tehdit etti."