A Haber’de yayınlanan Diplomasi programının bu hafta konuğu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İlnur Çevik’ti. Chicago’da katıldığı toplantıda FETÖ’nün ABD’de yeni seçilen kongre üyelerine ulaşmak için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu deklare eden Çevik, Türk dış politikasını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte Çevik’in o açıklamaları

FETÖ CHİCAGO'DA NE PLANLIYOR?

Şunu görüyoruz maalesef FETÖ üyeleri Amerika'da boş durmuyor. Bizde şahit olduk geçen günlerde gittiğimiz Chicago toplantılarında vardılar her yerde varlar, Her yere sızmaya çalışıyorlar ama kongrenin yeni seçilen üyelerine ve Trump'a yanaşmaya çalıştıklarını biliyoruz. Oralarda kendilerine yeni dostlar edinmeye çalıştıklarını ve milletin aklını çelmeye çalıştıklarını biliyoruz. Trump Amerika'nın Kennedy'den sonra gelen ikna edilmesi zor olan ve serseri mayın gibi hareket edecek bir lideri. Ne yapacağı belli değil. Lehimize de çok şeyler olabilir aleyhimize de çok şeyler olabilir. Ama şuan en büyük güvencelerimizden biri Putin'in Trump'ı ikna edeceği. Yoksa bizim Trump'a seçimlerden önce FETÖ Clinton'a yardım etmişti destek vermişti gibi gerçekleri hatırlatmamız gerekiyor.

FETÖ, ABD kongre üyelerinin peşinde

ÜST AKIL FETÖ'YÜ KULLANIYOR

Bir üst akıl oluşumu FETÖ' yü kullandı, sadece Türkiye'ye karşı kullanmadı Dünyanın her yerinde kullandı. Örnek olarak Afrika imamını ne yapacak? Afrika'da kullandığı, Ortaasya'da kullandığı, Dünyanın her yerinde kullandığı FETÖ' cüler var. Belki de Trump'a şunu söyleyecekler: Bakın bunlar bize lazım sağda solda etkin olmamız için gerekli. İşte bizim burada Trump'ı ikna etmemiz lazım

SURİYE'NİN DURUMU…

Suriye'de ise Putin'in Trump'a gel Türkiye'nin başında Erdoğan var. Ben Putin sen Trump ve Türkiye'de Erdoğan Ortadoğu'da ki savaşa son verelim. Çünkü Suriye'de tehdit olarak PYD ve DEAŞ var. DEAŞ' ın yarına tebahhur edeceğine bende inanmıyorum çünkü DEAŞ'in ne olduğu bile belli değil. Eski CIA görevlisinin söylediğine göre DEAŞ bir Suudi Arabistan ve Amerika Projesiydi ve işlemini bitirdiği zaman yok olacak. Onlar yok olacak fakat PYD' ye belli bir destek sağlandı. Bu destek çekildiğinde PYD' nin elindeki silahlar ve aldığı eğitimler var. Bu imkanları kim kullanacak? Bunlar bize karşı bir tehdit oluşturacaklar.