FETÖ'cüler tünel kazıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, tutuklu FETÖ'cüler için uyarıda bulundu. Hainleri ziyaret eden avukat ve ailelerin firar girişimlerine yardımcı olacakları belirtilerek önlem alınması istendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, tutuklu bulunan FETÖ'cüler için il komutanlıklarını uyardı. Komutanlıklardan, FETÖ tutuklularının bulunduğu cezaevlerine yazı gönderildi. Yazıda, FETÖ tutuklularının kaçma girişiminde bulunabilecekleri yönünde istihbarat bilgileri bulunduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, hapishanelerde tutuklu bulunan FETÖ üyeleri için kırmızı alarm verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında işlemleri yapılan 103 bin 850 şüpheliden, 41 bin 326'sı tutuklandı. Tutuklular, çeşitli cezaevlerinde duruşmalarını beklerken, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı FETÖ tutuklularının bulunduğu cezaevlerine yazı gönderdi.

'FİRAR ARAYIŞINDALAR' UYARISI

Hapishanede kalan FETÖ tutuklularının cezaevinden firar arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgilerin bulunduğu belirtilen yazıda, tutukluları ziyaret eden avukat, aile ve benzeri şahısların kaçma girişimine yardımcı olabilecekleri vurgulandı. Yazıda, "Özellikle hastane, duruşma gibi cezaevinden çıkış durumlarında kaçma girişiminde bulunabilecekleri" gibi teyide muhtaç bilgiler mevcut olduğu kaydedildi. Yapılan uyarıda da, bu bilgiler ışığında olabilecek firar girişimlerine karşı görevlilerin daha özenli davranmaları ve tedbir almalarının önemli olduğu belirtildi. Yapılan uyarılar sonrası, İstanbul Silivri Cezaevi'nde önlemler artırıldı.

ZENGİN OLACAĞIZ YALANI İLE KANDIRMAYA ÇALIŞTI

FETÖ üyelerinin daha önce cezaevlerinde not kağıtlarıyla haberleştiği ortaya çıkmıştı. Notlarda "En kısa zamanda kurtulacağız buradan. Ümidinizi asla kaybetmeyin" yazılı ilk notta, "Bir sıkıntınız olursa iletin. ByLock terörden ceza için yeterli delil değil. Hele telefon, tablet filan imaj alınmadıysa delil dahi sayılmaz" ifadeleri yer alıyor. Notta, "İleride çok büyük tazminatlar alacak ve zengin olacaksınız. Sadece sabır" ifadeleri yer aldı.

HEM FETÖ'YE HEM PKK'YA DARBE!

Yeni yayımlanan KHK'lar ile TSK yapılanması ve iç güvenliğe ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Yurtdışına kaçan terör örgütü üyeleri ve hakkında soruşturma yürütülenler, üç ay içinde yurda dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını üç ay daha uzatma kararı vermesinin ardından üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayımlandı. Yeni KHK'lerle, sadece FETÖ ve PKK terör örgütüne değil, sosyal medyadaki provokasyon terörüne karşı da tedbir alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik tarihi kararların damga vurduğu KHK'lere göre, Ordudaki atama ve terfilere yeni düzen geldi. Yurt dışına kaçan FETÖ ve PKK mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılabilmesine yönelik adım da KHK'lerle atıldı.

ÜÇ YENİ KHK YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 679 sayılı KHK ile "çok sayıda kamu personeli görevden ihraç edilirken", 680 sayılı KHK ile "yargı, medya ve iç güvenliğe ilişkin düzenlemeler" yapıldı. 681 sayılı KHK'da ise "TSK'nın yeniden yapılandırılmasına" ilişkin önemli adımlar yer aldı. İşte KHK'lerin şifresi ve öne çıkan kararlar: Kamudan toplam ihraç 6 bin 329'u buldu. KHK'lerle ihraç edilenler arasında Danıştay'dan 8, Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan 4, BDDK'dan 19 kişi de yer aldı. Diyanet'ten 135 kişinin bulunduğu listede, RTÜK'ten Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na kadar kuruluşlar yer aldı.

EMNİYET'TEN 2 BİN 687 İHRAÇ

Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı belirlenen binlerce kamu personeli arasında Emniyet Teşkilatı'ndan isimler öne çıktı. Emniyetten 2 bin 687 ihraç gerçekleşti. Bunlardan 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emmniyet müdürüydü. 7 çarşı ve mahalle bekçisi de meslekten ihraç edilenler arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 personel için ihraç edildi.

60 POLİSİN RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Meslekten çıkarılan 60 eski Emniyet Teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı. Bunlar arasında iki 1/1. sınıf, kırk dört 1. Sınıf, altı 2. Sınıf eski Emniyet Müdürü de var. FETÖ'cü oldukları belirlenen bu isimlerin tekrar teşkilata ve kamu görevlerine girmesinin önü kapatıldı. Bu kişiler, özel güvenlik dahi olamayacak.

GÖREVE İADELER DE KHK'LERDE

KHK'lerle, terör örgütleriyle irtibatı olmadığı belirlenen kişilerin de görevlerine iadeleri sağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar'da 10, Kültür ve Turizm'de 30, Maliye'de 45, Sağlıkta 49, Ulaştırma Bakanlığı'nda da 9 kişi görevlerine döndü. Milli Savunma ve TSK'dan 2'şer, üniversitelerden 42 kişi de memuriyeti iade edilenler arasında yer aldı.

VATANDAŞLIKTAN ATILACAKLAR

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "yasama organına karşı suç", "Hükümete karşı suç", "Hükümete karşı silahlı isyan", "Silahlı örgüt", "Silah sağlama" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar konusunda da önemli bir adım atıldı. Soruşturma veya kovuşturma nedeniyle Türkiye'ye dönmesi istenenler, resmi çağrı yapılmasına karşın üç ay içinde dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecekler. Halen birçok FETÖ ve PKK mensubu ile elebaşının yurt dışında bulunduklarından yargılamaları ilerleyemiyor.

POLİSE 'SOSYAL MEDYA' YETKİSİ

KHK'lere göre polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili hale getirildi. (Akşam)