Dehşet gecesini anlattılar

Reina’ya komşu mekânın işletmecisi ile bölgede çalışan seyyar köfteci, katliam gecesini anlattı: Teröristle aramızda 5-10 metre bir mesafe vardı. Sabah 6’ya kadar ambulanslara yaralı taşıdık

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi

ÜNLÜLERDEN TERÖRE TEPKİ!

yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis halen saldırganı arıyor. O gece tanık olanlar ise SABAH'a konuştu ve yaşanan dehşeti, can havliyle denize atlayan insanların tellerden tırmanarak nasıl çıktığını anlattı. İşte 2 görgü tanığının anlatımları:

ORTAKÖY'E KADAR AMBULANS VARDI

Gıyas Gümüş (Reina'ya komşu bir mekânda işletmeci): O gece çok vahim şeyler oldu. Saat 2 gibi bir koşuşturmaca, ambulanslar... Polis sesleri... Kapıya çıktık. Bir anda bir baktık insanlar ayakkabılarını çıkarmış. Ayakkabıları yok. Tellerden atlıyorlar. Denizden ıslak çıkanlar... Korkunçtu. Olayı duyar duymaz müziği kestik. Bütün müşteriler karakola toplandı. Orada herkes arandı, ifadeleri alındı. Bağırış çağırış devam ediyordu. Herkes panik halindeydi. Herkesin üzerinde kan vardı. Reina'da çalışan arkadaşlarımız ve oradaki müşteriler, mekânıma geldi. Biz de onlara destek olmaya sakinleştirmeye çalıştık. Ama bizim de elimizden gelen başka birşey yoktu. Sabah 6'ya kadar ambulanslara yaralı taşıdık. Reina'dan Ortaköy ışıklarına kadar ambulans vardı. Çok kötüydü.

REİNA TERÖRİSTİNİN KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ

Seyyar köfteci Celal Kayabaşı: 20 yıldır hafta sonu Ortaköy sahilde çalışmaktayım. 2017'ye girdik. Herkes mutlu, eğlenirken, bir el silah sesi duyduk. Herşey saniyeler içerisinde oldu. Rahmetli olan polis kardeşimizin yere düştüğünü gördük. Refleks olarak köfteci Oktay kardeşimle beraber ikimiz birden hamle yaptık. Teröristle aramızda 5-10 metre gibi bir mesafe kaldı. Oktay 'Silah yok mu, silah yok mu?" diye bağırmaya başladı. Sağa sola bakıyordu 'Silah yok mu?' diyerek. O sırada şehit polis kardeşimizin silahını almak aklımıza gelmedi.

'SİLAH BULSAK PEŞİNDEN GİDECEKTİK'

Saldırı toplasanız 4-5 dakika sürdü. Silah bulabilsek kulübe girecektik teröristin arkasından. Korkunçtu. Kısa süre sonra rahmetli olan polisin ağabeyinin oraya geldiğini gördük. Kardeşini gördü. Bu sefer ağabeyini uzaklaştırma çabasına düştük. Kardeşinin şokuyla yaşamak, çok zordu. Duyumlara göre taksiyi İSPARK'a çekiyor. Yan tarafta. Şöyle bir şey var özellikle bu taksinin seçildiğine inanıyorum. Çünkü kulübün önünde çalışan bir taksi bu. Profesyonelce yapılan bir eylem. Çünkü birilerini canına kıyıyorsunuz rahat rahat içeri giriyorsunuz. Saldırgan çok rahattı.