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Sakarya'da flaş : 16 gözaltında

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 15:08
Sakarya'da flaş operasyon: 16 polis gözaltında
Sakarya'da flaş operasyon: 16 polis gözaltında

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 16 memuru gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten uzaklaştırılan memurlarına yönelik gözaltı kararı verdi. Çeşitli tarihlerde Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken başka illere atanan ve meslekten uzaklaştırılan 16 polis memuru gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, kullandıkları iddiasıyla 16 polis memurunun ifadalerini alırken, yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.