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Son dakika: Çavuşoğlu edilen ları açıkladı

İHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 15:51
Son dakika: Çavuşoğlu ihraç edilen diplomatları açıkladı
Son dakika: Çavuşoğlu ihraç edilen diplomatları açıkladı

hasarı larında ortaya çıktı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 350 diplomatın görevine son verildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu meclisteki larına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu bu açıklamasında ihraç edilen rakamlarını da verdi.

İşte açıklamada öne çıkanlar;

16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır."