Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 polisten 7'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı merkezli İzmir, Bursa, Burdur ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 13 polis gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.