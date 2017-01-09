Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Seyirci kalamayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada ABD'ye önemli mesajlar verdi. ABD’nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." dedi. Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Irak’ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.

"ABD, YPG İLE İŞBİRLİĞİNE SON VERMELİ"

İkili ilişkilerin ABD'nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." diye konuştu. Türkiye'nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaratabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

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"PKK'NIN KANDİL BENZERİ ALAN TESİS ETMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Irak'ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YAPICI TUTUMUNU SÜRDÜRECEK"

Türkiye olarak Irak ile iş birliğini her alanda genişletmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalanlara yardım ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilerin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Türkiye'ye umutla bakan, dualarında Türkiye'yi ve milletini unutmayanları da temsil ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir büyükelçisi sadece ülkesinin değil, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin davasının da büyükelçisidir. Ülkesinin sokaklarında misket oynamak yerine misket bombaları altında çaresizce umut eli bekleyen Bana gibi mazlum çocukların büyükelçisidir." ifadelerini kullandı.

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"FETÖ İLE MÜCADELE DIŞ POLİTİKAMIZIN EN ÖNEMLİ BAŞLIĞIDIR"

15 Temmuz darbe girişiminin milli değerleri, demokratik ve ekonomik kazanımları olduğu gibi Türkiye'nin dış politikasını da hedef alan bir ihanet hareketi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu darbe girişiminin faili olan FETÖ terör örgütü ile mücadele, bugün dış politikamızın elbette en önemli ve öncelikli başlığıdır." diye konuştu.

"HALKIMIZA SÖZÜMÜZ VAR"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimleri sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Asya Parlamenterler Asamblesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini vurgulayarak bugüne kadar 19 dernek veya yayın kuruluşu statüsünde, 83'ü okul veya eğitim merkezi olmak üzere 102 FETÖ kuruluşunun kapattırıldığını veya yönetiminin devrinin sağlandığını belirtti.

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"TERÖRLE MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Fas'ın da 8 okulu bir ay içinde kapatacağını açıkladığını ve tüm dünyanın bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Halkımıza, milletimize sözümüz var. İçeride de dışarıda da bunların peşini bırakmayacağız. Örgüt elebaşının ülkemize iadesi konusunu da çok yakından takip ediyoruz. Çok önem atfediyoruz. ABD'deki yeni dönemde de bu sürecini yakından takip edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı kararlılıkla ara vermeden sürdüreceğiz. PKK, DHKP-C, DEAŞ, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.