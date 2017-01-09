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Bakan’dan için açıklama geldi

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 17:27
Bakan’dan mont için açıklama geldi
Bakan’dan mont için açıklama geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen yürüyüşte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ’ın İngiltere bayraklı  giymesi eleştirilere neden olmuştu. Bakan Arslan konuyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndan gazetecilere açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , dün giydiği un kendisine ait olmadığını belirtti.

Arslan açıklamasında, "Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ama şunu düzeltmek isterim ki bu mont benim değil. Organizasyonu yapan şirket o koşullara uygun olarak montlar hazırlamış. Orada bana da bu montu giydirdiler. Orada 60 bin tane üzerinde ay yıldız olan bere ve kaşkol dağıtıldı. Kendime ait daha korunaklı bere olmasına rağmen ben de herkes gibi bunu takmayı tercih ettim. Orada şehitlerimizi anarken böyle bir konuyla gündeme gelmek beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.