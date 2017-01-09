"Ya Irak ve Peşmerge PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye gereğini yapacak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine-boyuna konuştuk ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir" dedi.

Başbakan Yıldırım, Irak ziyaretinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başika Kampı üzerinden gerçekleştirilen tartışmalar nedeniyle Irak ile Türkiye ilişkilerinde olumsuz bir durumun meydana geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Bütün bunları izale etmek ve Irak'la ekonomik, yatırım, güvenlik işbirliğimizi geliştirecek yeni bir anlayışı tesis etmek için bu toplantı fevkalade yararlı olmuştur. Toplantı sonunda bir ortak bildiri yayımladık ayrıca yükseköğretim alanında bir işbirliğine de karşılıklı imza attı Milli Eğitim Bakanlarımız" diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE EDİLMESİ KONUSUNDA PRENSİP OLARAK ANLAŞTIK"



Irak ile Türkiye'nin ortak hedefinin terörle mücadele olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin güvenliğinin Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Bölücü PKK terörü başta olmak üzere DEAŞ, FETO terör örgütlerine karşı ortak bir anlayış içerisinde mücadele edilmesi konusunda prensip olarak anlaştık. Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliğinin korunması onların hassasiyeti kadar bizim de hassasiyetimizdir. Kendilerine Başika'daki varlığımızın Irak'ın terörle mücadelede özellikle DEAŞ'ın Musul'dan çıkarılmasına yönelik koalisyon güçleriyle beraber bu mücadeleyi yapmak üzere geliştirdiğimiz ve bulunma sebebimiz de terörle DEAŞ'la mücadelede Irak'a ve koalisyon güçlerine yardım etmekten başka hiçbir amacımız olmadığını açık ve seçik bir şekilde kendileriyle paylaştık" açıklamasında bulundu.

Başbakan'dan önemli açıklamalar



"SİNCAR BÖLGESİNDE PKK'NIN KONUŞLANMASI TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"



Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlamış olduğunu ümit ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Yeni inşa edeceğimiz bu dönemde ikili ticaretimizi artırmayı, Irak'ın devam eden terörle mücadelesinin sona erdirilmesi konusundaki kararlılığının Türkiye tarafından da aynı şekilde kabul edilip ve burada ortak mücadelenin yapılması. Bilhassa Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine-boyuna konuştuk ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir" diye konuştu.



FETÖ'nün Bağdat'ta ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini belirten Yıldırım, bu konuda Irak ile tam bir görüş birliği içinde olduklarını söyledi.



"ORADA KOMUTANLARLA ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİLER"



Beraberindeki heyetle birlikte Zertik Dağı'ndaki Peşmerge üssüne gittiklerini anımsatan Başbakan Yıldırım, "Aynı zamanda Bakanlarımızda Milli Savunma Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da hemen yakınında bulunan Başika kampına askerlerimizin yanına gönderdik. Onlar da orada komutanlarla askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler ve oradan telefonla biz de kendileriyle görüştük aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza ve bir askerimizin de ailesiyle görüşme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın ifadeleri, gayet moralleri yüksek. Her türlü altyapı ihtiyaçları karşılanmış, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yaptıklarını görmekten, duymaktan büyük bir memnuniyet duyduk" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Başika kampına ilişkin, "Bir yanda Ninova sivil güçlerini eğitirken diğer yandan da Musul'un DEAŞ unsurlarından temizlenmesi için doğrudan DEAŞ'la mücadelesini sürdürüyor. Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kaptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, Irak ziyaretinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Başika'dan Türkiye askerinin çekilmesi sürecinin başlayıp başlamayacağı şeklindeki soruya şu cevabı verdi:



"Bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları dün hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde yaptım ama hala anlaşılmayan bir şey varsa şunu söyleyeyim, bizim oradaki varlığımız keyfiyetten kaynaklanmıyor, bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Mecburiyet nedir? Musul'un terör örgütlerinden kurtarılmasıdır. Ve orada Başika'daki birliğimiz bunu da başarıyla ifa ediyor. Bir yanda Ninova sivil güçlerini eğitirken diğer yandan da Musul'un DEAŞ unsurlarından temizlenmesi için doğrudan DEAŞ'la mücadelesini sürdürüyor. Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kaptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır."





-"CHP'NİN YENİ KEŞFETTİĞİ BİR YÖNTEM VARSA ONU DA YARIN GÖRECEĞİZ"-





Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifine CHP'nin sert muhalefet etmesi karşısında izlenecek strateji ve MHP'nin oylamada fire vereceği yönündeki söylentiler karşısındaki beklentisi sorulan Yıldırım şöyle konuştu:





"Meclis'e gelecekler ne söyleyecekse söyleyecekler. Başka bir bilgi mi var? Meclis'te bir konunun nasıl ele alınacağı bellidir. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri parti grubu adına veya şahıslar adına söz alırlar, fikirlerini beyan ederler vatandaş da hepsini dinler ondan sonra kararını verir, kanaatini de oluşturur. Bunun dışında bir yöntem Meclis'in adetine, usulüne, geleneklerine uygun değildir. CHP'nin yeni keşfettiği bir yöntem varsa onu da yarın göreceğiz.



-"BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK"-





MHP'nin hangi oyu vereceğini, nasıl yapacağını bu konuda bir bilgi var mı? Biz bu konuyu birlikte çalıştık, birlikte yola çıktık, MHP-AK Parti, dolayısıyla bu teklifin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesini birlikte sağladık. Meclis'te de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli zaten açıkça 'evet' oyu vereceğini ve verdiği oyun da referandum sürecinde arkasında olacağını söyleyerek bu konudaki bütün dedikoduları, spekülasyonları geride bırakmıştır. Bunun ötesinde konuşulanlar laf-ı güzaftır."