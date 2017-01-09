Denizli Emniyeti'ndeki FETÖ'cüler ihraç edildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde, son yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle aralarında emniyet amiri ve komiserlerin de bulunduğu 47 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ise aynı soruşturmada, 16 polis açığa alındı.

Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan son kanun hükmünde kararnameyle, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan, aralarında emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 47 polis, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise içinde 4'üncü sınıf emniyet müdürleri, amirler ve polislerin de bulunduğu toplam 16 kişi geçen cuma günü açığa alındı.

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