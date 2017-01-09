Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'da bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör olaylarını önlemek, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Bu kişiden örgütsel içerikli kitap, dergi, hafıza kartı ve CD ele geçirildi.

Kentte, terör örgütü TKP/ML üyesi bir kişinin de arandığı belirtildi.