FETÖ'nün Dicle Üniversitesindeki yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Dicle Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 kişiden 26'sı yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dicle Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'deki bazı adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 akademisyenden 23'ü Diyarbakır'da, 3'ü Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.