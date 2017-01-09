Komando bıçağıyla TÜRKSAT’ı basmışlar

Sanık ifadesi: Bizi ‘Tatbikat var’ diye aldılar. Arazide giyindik. Komando bıçağı silah ve mühimmat verildi

Ankara Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında hazırladığı 7'nci iddianamede, TÜRKSAT baskını ele alındı. Darbe girişimi gecesi yayınların kontrol altına alınması amacıyla TÜRKSAT'ı ele geçirmeye çalışan 16 şüpheliden 11'inin asker, 5'inin ise sivil olduğu kaydedildi. Şüphelilerden İbrahim Altınok da o geceyi şöyle anlattı:

'ARAZİDE KAMUFLAJ GİYDİK'

"Akşam saatlerinde Kara Harp Okulu'ndan gelen 2 şahıs, tatbikat için okula gitmemiz gerektiğini söyledi. Fakat sivil araçla Kara Harp Okulu'na değil Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na götürdüler.

'Şamil Yarbayım' diye hitap edilen üzerinde askeri kıyafet olan şahıs, 10-15 kişi kadar bizi ayırıp askeri bir kamyonete bindirerek aynı yerde açık bir araziye götürdü. Orada saat 24.00'e kadar bekledik. Burada askeri kıyafetleri giydik. HK-416 marka tüfekler ile mühimmat dağıtıldı. Komando bıçaklarımızı da yanımıza aldık.

AKOM VE TÜRKSAT İŞGALCİLERİNE MÜEBBET

'2 HELİKOPTERE BİNDİK '

Oraya gelen iki helikopterden ilkine yaklaşık 10 kişi bindi. Şamil Yarbay ilk helikoptere binmişti. Helikoptere binenleri kendisi ayırdı. Sanırım çoğunu tanıyordu. Ben ve 4 kişi daha ikinci helikoptere bindik."

TÜRKSAT’A BOMBA İÇİN 5’ER KEZ MÜEBBET İSTEMİ

HELİKOPTERLE TARADILAR

İddianamede , şüphelilerin 2 Sikorsky helikopter ile saat 00.47'de TÜRKSAT A.Ş.'nin yerleşkesine geldikleri, helikopterlerin şüphelileri indirmeden önce, ana nizamiyeye ateş ettiği ifade edildi. Şüphelilerin 2 grup halinde tesisi kontrol altına almaya çalıştıkları, bu sırada açılan ateş sonucu İşletme Direktörü Ahmet Özsoy ve şirket görevlisi Ali Karslı'nın hayatını kaybettikleri belirtildi. Şüphelilerin, müşteki Asım Akkaya'dan silah zoruyla yayınların durdurulmasını istedikleri belirtilerek, "Akkaya'nın da bir kısım yerel yayınları süreç içinde kesiyormuş gibi davranıp ulusal yayınlara müdahale etmediği anlaşılmıştır" denildi.