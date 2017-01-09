PYD’nin oldu bittisine asla rıza göstermeyiz

Başbakan Yıldırım:PYD’nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta işgal içine girdiler. Bunlar PKK’dan türemiş.

Başbakan Binali Yıldırım Bağdat ziyaretinin ardından dün Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Ofisi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Yıldırım şunları söyledi:



ANLAMLI DURUŞ: Barzani'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye gelerek FETÖ'ye karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergiledi. Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum.



BÖLGENİN MESELESİ: Hem DEAŞ terör örgütü hem PKK terör örgütü hem de FETO terör örgütü, sadece Türkiye'nin meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesi. Bir yandan Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız, Irak Merkezi Hükümeti, koalisyon güçleri bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor. Suriye'de büyük oranda DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekâtı'nı sürdürüyor. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir.



KABUL EDİLEMEZ: PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu bir güvenlik meselesi. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de Merkezi Hükümet'in de güvenlik meselesidir. Bunu Avrupalı ve ABD'li dostlarımıza da anlatıyoruz.



PKK EŞİTTİR PYD: Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden, yurdundan ettiler, adeta bir işgal içine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler. AA



'TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA ŞART'

IKBY Başkanı Mesud Barzani ise konuşmasında şunları söyledi: "Desteklerinden ve sağlamış oldukları kolaylıklardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına teşekkürlerimizi yineliyoruz. Hepimiz, terör ve terörizm felaketiyle karşı karşıyayız. Terörle mücadele edebilmek için tüm tarafların dayanışmasına ihtiyaç var. Cephelerimizde teröristler büyük bir yenilgiye uğradı. Türkiye ve diğer ülkelerde de ortadan kaldırılmasını temenni ediyorum."



YENİ DÖNEM BAŞLADI

Irak dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yıldırım, "İlişkilerimizde yeni bir dönem başlamış oldu. Bu dönemde iyi komşuluk, siyasi, ekonomik, güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği olacak" dedi. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığının Türkiye için milli güvenlik sorunu olduğunu tekrarlayan Yıldırım, "Ya Peşmerge ve koalisyon güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye gereğini yapacak" dedi.



'ZULMÜN KARŞISINA DİKİLEN YİĞİTLERSİNİZ'

Başbakan Yıldırım'ın Irak gezisine katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ dün Beşika kampındaki Türk askerlerini ziyaret etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamptaki askerlerle telefonla görüştü. Erdoğan, "Orada siz şu anda adeta zulmün karşısına dikilmiş yiğitler olarak varsınız. DEAŞ'a sizler orada ciddi manada kan kusturdunuz, onlara ciddi manada hesap sordunuz" dedi.



'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Gedu Görev Kuvvet Komutanı Albay Nusret Övüzel'le telefon görüşmesi gerçekleştiren Başbakan Yıldırım da "Herhangi bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız var mı?" diye sordu. Övüzel "Sağolun Sayın Başbakanım, hiçbir ihtiyacımız yok. Görevimizin başındayız" karşılığını verdi.