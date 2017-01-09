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Son dakika haberi: örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 14:22
Son dakika haberi: Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı
Son dakika haberi: Terör örgütüne yardım eden bir kişi yakalandı

le mücadelede son dakika haberi... Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Erzincan'da bölücü örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör olaylarını önlemek, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan kişileri yakalamak amacıyla başlattı.

OPERASYONDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Bu kişiden örgütsel içerikli kitap, dergi, hafıza kartı ve CD ele geçirildi. Kentte, terör örgütü TKP/ML üyesi bir kişinin de arandığı belirtildi.

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