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ARKADAŞINA GÖNDER TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
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a kaldırıldı

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 11:35
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı