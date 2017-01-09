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TBMM Başkanı
İsmail Kahraman
yoğun bakım
a kaldırıldı
Giriş Tarihi:
9.1.2017
11:35
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
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İsmail Kahraman
'ın
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