Son dakika: Anayasa değişiklik teklifinde flaş gelişme

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi, 338 oy ile ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinde oy verme işlemi tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sık sık milletvekillerini, Başkanlık Divanı kürsüsünün ve kabinlerin önünü boşaltmaları için uyardı.

Aydın, TBMM İdare Amirleri ve Katip Üyeler dışında kimsenin kürsü önünde olmamasını isteyerek, "Oylamanın gizliliği ilkesine hep birlikte riayet ediyoruz. Hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Kurulda çok sayıda CHP milletvekili, AK Parti'li milletvekillerinin oy kullanmasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Aydın ve divan üyeleriyle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı.

Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından tasnife geçildi.



ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN İLK GİZLİ OYLAMASINDA 338 KABUL OYU ÇIKTI

Meclis Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan gizli oylamada 338 kabul oyu çıktı. Teklifin maddelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi.





Genel Kurul'da, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra teklifin maddelerine geçilmesi için gizli oylama yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucuna göre; oy sayısı 480, kabul 338, ret 134, çekimser 2, boş 5, geçersiz 1



Oylamanın ardından Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edildiğini söyledi





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