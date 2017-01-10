Bir kahraman da Gaziantep’ten

Yaralı halde emniyete saldırmak isteyen teröristi durdurdu... Gaziantep’te, İzmir Adliyesindeki saldırının bir benzerini gerçekleştirmek isteyen teröristlere, yine kahraman polis engel oldu. Resmi işlemler için emniyet önünde bekleyen Suriyelilerin arasına karışan 2 terörist, bombalı saldırı için otopark ve personel girişinden emniyet müdürlüğüne girmeye kalkıştı. Kapıdaki nöbetçi polis, durumlarından şüphelendiği teröristlere dur ihtarında bulundu. İkaza uymayan teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Bir terrorist öldürülürken, diğeri kaçtı. Kahraman polis Hakan Kırlaç hafif yaralandı.

Gaziantep'te dün saat 15: 23'te, kimlik ve diğer resmi işlemler için emniyete gelen Suriyelilerin arasına karışan 2 terörist, gruptan ayrılıp, emniyet personeli ve araç giriş-çıkışı için kullanılan kapıya yöneldi. Kapıda bulunan nöbetçi polis durumlarından şüphelendiği 2 teröriste dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine teröristlerden biri silahını çıkarıp nöbetçi polise ateş etmeye başladı. İlk ateşte yaralanmasına rağmen, nöbetçi polis de karşılık verdi.

KAPIDAKİ POLİSLER TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada emniyetin bahçesinde bulunan diğer polisler de uzun namlulu silahlarla ateş ederek teröristi vurdu. Diğer terörist ise yaya olarak kaçtı. Bölgede ve emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekat timleri kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlattı. Bomba imha uzmanları da, ölen teröristin cesedi üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, teröristlerin bombalı saldırı planladıkları üzerinde duruyor.

8 ay önce de DEAŞ bombalı araçla saldırmıştı

Gaziahntep'te 1 Mayıs 2016 tarihinde DEAŞ'li terrorist İsmail Güneş'in emniyete bomba yüklü araçla intihar saldırısı sonucu 2 polis şehit olurken, 18'i polis 22 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Sabah.com.tr