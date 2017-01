CHP'den rezalet paylaşım!

TBMM’deki Anayasa teklifi görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TBMM TV’de canlı yayınlanan oturum için “Sansür var” diyerek büyük bir skandala imza attı. Oysa Meclis’teki oturum Meclis TV’nin yanı sıra birçok özel kanalda da canlı yayınlanıyordu.

Yarkadaş başta Meclis TV olmak üzere pekçok TV kanalında da an be an canlı yayınlanan görüşmeleri sansür uygulanıyormuş gibi çektiği bir fotoğraf ve altına düştüğü 'Sansürü delmeye devam...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş'a birçok sosyal medya kullanıcı tepki gösterdi.

İŞTE YARKADAŞ'IN TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIMI