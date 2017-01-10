X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER CHP'li Aykut Erdoğdu HDP sıralarına oturdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

CHP'li Aykut Erdoğdu HDP sıralarına oturdu!

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 09:54
CHP'li Aykut Erdoğdu HDP sıralarına oturdu!
CHP'li Aykut Erdoğdu HDP sıralarına oturdu!

Meclis'te anayasa değişikliğine yönelik görüşmeler sürerken, CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerinin bulunduğu sıralarda oturması dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı. Meclis'te görüşmeler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkatleri çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: "TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."