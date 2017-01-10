Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattılar

15 Temmuz’u anlatmak için Almanya’da bulunan SABAH Yazarlar Kulübü, Berlin’de dün önde gelen Alman gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada, mevcut konjonktürde Türkiye’nin yeni bir sisteme duyduğu ihtiyaç vurgulandı

SABAH Yazarlar Kulübü, dün Berlin'de Alman medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıda Türk-Alman ilişkileri ve Türkiye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Albrecht Meier, Der Spiegel dergisinin Ortadoğu Baş Yazarı ve Editörlerinden Dieter Bednarz, Die Zeit'ın başkent ve Türkiye muhabiri Michael Thumann, Funke Medien başkent temsilcisi Michael Backfisch gibi isimlerin katıldığı kahvaltıda, SABAH Yazarlar Kulübü'nden Doç. Dr. Fahrettin Altun, Mahmut Övür, Şelale Kadak ve Ozan Ceyhun da yer aldı.

ALMANYA'YA ELEŞTİRİ

Titanic DeLux Otel'deki kahvaltıda, son zamanlarda gerilen Türk Alman ilişkileri, terörizmle mücadele, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve anayasa değişikliği konuları masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Ozan Ceyhun'un ardından söz alan Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Almanya'nın Türkiye'ye terörle mücadelede neden destek olmadığını sordu. Karagöz, Türkiye'nin terörle mücadelede sadece kendini değil Avrupa'nın sınırlarını da koruduğunu hatırlattı. Funke Medien başkent temsilcisi Michael Backfsch de, Almanya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayarak, "Alman askerleri şu anda İncirlik Üssü'nde konuşlu ve orada terörle mücadelede Türkiye'ye destek sunuyor. Ayrıca DEAŞ'la mücadelede Türkiye Almanya'dan destek talep etmiyor" dedi. Michael Tumanni ise ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Türk- Alman ilişkilerini etkilememesi gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Fahrettin Altun da Türkiye, İran ve Rusya'nın bölgede önemli aktörler olduğuna dikkati çekerek, "Donald Trump'ın başkanlığında bölgede bazı faktörler de değişecek. Trump, PKK uzantısı güçleri Suriye'de desteklemezse bölgede birçok değişiklik yaşanacak" diye konuştu.

YENİ SİSTEM İHTİYACI

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı tartışmalarının da gündeme geldiği kahvaltıda, bölgedeki çok katmanlı ve çok aktörlü terör organizasyonları ve bunlarla Türkiye'nin mücadelesine dikkat çekildi. Toplantıda, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi daha birçok örgütle mücadelede Türkiye'nin daha kararlı, etkili ve hızlı karar alan bir mekanizmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı.