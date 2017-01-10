FETÖ paralel YÖK kurmuş

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki yapılanmasına ilişkin iddianamede örgütün, üniversiteleri ele geçirmek için YÖK’e paralel bir yapı oluşturduğu belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 5'i firari 45 akademisyen hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, örgütün ülke genelinde 17 özel üniversite kurduğu, bunların 15 Temmuz sonrası kapatıldığı kaydedildi. Örgütün üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitü imamlarının olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Işık evlerinden, dershanelerden yetiştirilen öğrenciler örgütün istediği bölümler için üniversiteye hazırlanmış, üniversite sınavlarında bu bölümlere girebilmeleri için her türlü sınav yolsuzluğu yapılmıştır. Üniversite sonrası yüksek lisans, doktora, yurtdışı eğitimleri almak için her türlü; hukuk dışı yollar kullanılmıştır. Yüksek lisans, doktora ve ALES sınavlarında çaldığı sorular sayesinde üniversitelere 2002-2013 yılları arasında 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirildiği tahmin edilmektedir."



Hesabından 42.5 milyon çıktı

İddianamede ayrıca şu bilgilere yer verildi:

Profesörler Ferah Armutçu, Lütfi İlhan Yargıç, Metin Halaç, Vedat Demir, doçentler Osman Abalı, Ahmet Edip Müftüoğlu, yardımcı doçentler Mustafa Selçuk, Savaş Açıkkaya, öğretim görevlileri Enis Güney, Halim Taşkaya, Hasan Fehmi Erol, Hasan Hakan Ulutin tutuklu.

Doçent Murat Uludağ, yardımcı doçentler Dilek Selek, Erol Önen, İrfan Bulut, Selahattin Çiftçi firari.

28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak.

Sanıklardan ikisi açığa alındı, diğerleri KHK ile ihraç edildi.

Tutuklulardan 6'sı ByLock'çu çıktı.

17-25 Aralık sonrası Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüte ait Bank Asya'nın batmasını önlemek için tüm sanıkların, bu bankaya yüklü miktarlarda para yatırdığı belirlendi. Bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildi. Bir araştırma görevlisinin hesabından 42.5 milyon lira çıktı.