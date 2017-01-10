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'te e ikinci !

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 20:04 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 20:22
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

'te, devriye görevini yapan aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne terörist nın gerçekleştiği 'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren aracına gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden düzenlendi. Açılan ilk ateşe polisler de anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.