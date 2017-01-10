Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen hafta Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden işlemleri tamamlanan 16'sı adliyeye sevk edildi.

Aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerin de bulunduğu zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 53 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.