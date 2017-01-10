Kriptolu dinleme davasında Biniş hakkında tutuklama kararı

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptolu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik davada, sanıklardan Ören ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenen Biniş tutuklandı.

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜBİTAK'ın eski görevlisi 28 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 2009-2010'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) talep ettiği kriptolu telefon projesinde görev alan Özgür Ören ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenen Harun Biniş tutuklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Çiçek, Barış Yaslan ve Adil Biçer, başka suçtan tutuklu sanık Harun Biniş, tutuksuz sanıklar Ferhat Saraç, Bülent Kocagürbüz, Cüneyt Koç, İbrahim Kılıç, Ahmet Asım Yağız, Nur Muhammed Arınç, Hamza Demirezen ve İbrahim Barbaros Özcan ve sanık avukatları ile müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Burhanettin Sevencan, bazı eski bakanlar ile Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Özgür Ören ile Sakarya'dan telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, tutuklu sanıklar eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ve İsmail Bakar'ın Keskin Cezaevine nakledilmeleri nedeniyle duruşmada hazır edilemedikleri açıklandı.

Sanıklardan Ali Osman Tekin hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilmediği belirtilen duruşmada, kriptolu telefonlarla yapılan görüşmelerin içeriği hususunda yazılan müzekkerelere kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı ayrı cevap verildiği, cevapların bir kısmında görüşmelerin devlet sırrı, bir kısmında ise içeriklerinin belirlenemediğinin bildirildiği kaydedildi.

13 SANIK BYLOCK KULLANICISI

Duruşmada, dosyaya gönderilen bilgi notuna göre, sanıklardan Osman Nihat Şen, Barış Yaslan, İmran Ergüler, Özgür Ören, Ali Osman Tekin, Ahmet Boyalı, Erkay Uzun, Mehmet Akgedik, Seyit Aydın Öztaban, Yunus Şahin, Hidayet Gençer, Harun Biniş ve Hasan Palaz'ın, FETÖ üyelerinde bulunan ByLock kullanıcısı oldukları bildirildi.

Sanıklardan Harun Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını isterken, İlhan Elieyioğlu'nun avukatı Bülent Dikenoğlu dava konusu edilen görüşmelerin montaj olup olmadığını sorarak, "Eğer bunlar montajsa, bundan ne müvekkilim ne de diğer TİB çalışanları sorumlu olacaktır" dedi.

Davada "müşteki" olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın söz alarak, "Kamuoyuna yansıyan kayıtların tamamı montaj. Ama bu dava sadece Cumhurbaşkanımız ile ilgili değil. Birçok bakanın, Genelkurmay Başkanının, MİT müsteşarının da kriptolu telefonları dinlendi" diye konuştu.

Aydın, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanıkların bazılarının duruşmaya gelmediklerine işaret ederek, bu sanıklar hakkında da tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmasını, kaçak olan sanık Ali Osman Tekin'in hak, alacak ve mallarına da tedbiren el konulmasını istedi.

Tutuklu sanıkların tahliye talebinde bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından ara kararları açıkladı. Buna göre, üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile atılı suçlar için istenen ceza miktarını göz önünde bulundurarak, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

BİNİŞ VE ÖREN TUTUKLANDI

Ali Osman Tekin yakalama emrinin infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar İmran Ergüler, Ahmet Boyalı, Erkay Uzun, Mehmet Akgedik, Seyit Aydın Öztaban, Yunus Şahin, Hidayet Gençer ve Hasan Palaz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ByLock kullanıcısı olduklarına dair yazısını ve üzerilerine yüklenen "terör örgütü üyesi olmak" suçunu dikkate alarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, Özgür Ören ve Harun Biniş'in de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasının vasıf ve mahiyeti ve Bylock kullanıcısı olduklarına dair delili dikkate alarak, tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığına müzekkere yazılarak, ByLock kullanıcısı sanıkların varsa ayrıntılı mesaj varsa dökümlerinin istenmesine, Ulaştırma Bakanlığının davaya müdahillik talebinin kabulüne ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT'e müzekkere yazılarak, FETÖ üyelerinin haberleşme aracı olduğu iddia edilen ByLock sisteminin nasıl kurulduğu, çalıştığı ve FETÖ üyeleri dışında kullanılıp kullanılmadığının sorulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.