Kâtibin FETÖ itirafı: Kararı yazarken içimiz ürperdi

Kamuoyunda "kamikaze hâkimler" olarak bilinen İstanbul 29 ve 32'nci Asliye Ceza Mahkemelerinin eski hâkimleri Metin Özçelik ile Mustafa Başer'ın "darbe girişimi" ve "örgüt üyeliği" suçlarından yargılanmalarına, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde devam edildi. Duruşmada, dönemin 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Kâtibi Ahmet Zararsız tanık olarak dinlendi. Hafta sonu olmasına rağmen adliyeye çağırıldığını anlatan Zararsız, "Yaptığımızın yasal olmadığının farkındaydık. Yaptığımızın doğru olmadığını düşünüyorduk. Hiçbirimiz bu işi yapmak istemiyorduk. Sonra müfettiş müdüre hanıma, 'siz işinize devam edin' demiş, yoksa mahkemeyi terk edecektik" dedi. Gece 01.00 gibi hamile eşinin kendisini arayarak gelmesini istediğini söyleyen tanık Zararsız, "Hâkim beyden izin istedim ama vermedi. 'Ortada bir cenaze var bunu kaldırmamız lazım' dedi. Bu sözünden bu tahliye kararlarını yazmamız gerektiğini anladım" diye konuştu. Zararsız yaptıklarının yanlış olduğunu anlamalarına rağmen mahkemeden neden ayrılmadıklarını, "O anki ruh halimizle gidemedik. Sonrasında daha çok içimiz ürperdi. Müfettiş gidin deseydi gidecektik" diyerek anlattı.