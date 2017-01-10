X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 11:12
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.