Reina katliamcısını tekmeledi! İşte o anlar

Reina katliamına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden teröristi, katliamı yaptığı anlarda tekmeleyen gemi kaptanı 28 yaşındaki T.B o geceyi anlattı. Katliamın yaşandığı geceye ait ortaya çıkan yeni görüntülerde saatlerin 01.20’yi gösterdiği dakikalarda, Reina’da eğlenenlerin panik içinde kaçmaya başladıkları görüldü. Saat 01.27’de ise saldırganın yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaştığı sırada bir erkek tarafından birkaç defa tekmelendiği fark ediliyor. İşte T.B'nin anlattığı o anlar...

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul, Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı kana bulayan terör saldırısıyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, bir kişinin olay yerini terk etmeden önce Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov'u tekmelediği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde saatlerin 01.20'yi gösterdiği dakikalarda, Reina'da eğlenenlerin panik içinde kaçmaya başladıkları görüldü. Saat 01.27'de ise saldırganın yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaştığı sırada bir erkek tarafından birkaç defa tekmelendiği fark ediliyor.

"ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

39 kişiyi katleten teröristi attığı tekmeyle geriye savuran o kişinin katliamda yakın arkadaşı Mustafa Sezgin Seymen'i kaybeden gemi kaptanı T. B. olduğu ortaya çıktı. T. B, yakın arkadaşını kaybettiği ve teröristle göz göze geldikleri o anları paylaştı: "Reina'ya gitmeden önce Beşiktaş tarafında bir mekândaydık, sonrasında Taksim'e geçtik. 9 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Reina'da oturduğumuz kısım sağ taraftaki loca bölümündeydik. Saat 01.20'de bir anda etrafa kaçışanlar oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık. Müşteriler arasında kavga sandık, oralı olmadık.

REİNA TERÖRİSTİNİN KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ

"FISILDAYARAK, KONUŞTUK"

O anda 6 kişi locadaydık, Mustafa isimli iki arkadaşımız ile bir başka arkadaşımız tuvalete gitmişlerdi. Ardından silah sesleri duyduk ve hemen nişanlımla birlikte locadaki koltukların, sehpaların arasına yere yattık. Dudak dudağa, kulak kulağaydık, fısıldayarak konuştuk.

BİZİM OLDUĞUMUZ NOKTAYA SAKİN SAKİN GELDİ VE FLABANG'İN PİMİNİ ÇEKTİ

Bomba ve silah sesleri duyduk. Askeri okulu yarıda bırakmıştım, şans eseri panik yapmadım ve kendimdeydim. Nişanlım bir anda teröristin bize doğru geldiğini fısıldadı kulağıma; 'Geliyor' dedi. Böyle söyleyince korkmaması için yüzünü elimle kapattım. Sonra terörist nişanlımın ayaklarının ucuna çöktü. Mekânın en sağındaydık, terörist sol tarafta terör estirdi. Bu yüzden şanslıydık. Bizim olduğumuz noktaya sakin sakin geldi ve flashbang'in pimini çekti.

REİNA'DAKİ SUUDİ VATANDAŞTAN FLAŞ İDDİA: SALDIRGAN YALNIZ DEĞİLDİ

"BİRKAÇ DEFA TEKME ATTIM. SON TEKMEMLE BİRLİTE..."

Ben de 'Hayır, hayır' diye bağırdım ve doğrulup birkaç defa tekme attım. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Son tekmemde ise ışık yayan bomba patladı. Önce yüzüm yandı sandım. 10 saniye kimseyi göremedim ve duyamadım. Kaçtığını bu nedenle göremedim. Saldırganı o anda öldürme ya da etkisiz hale getirme imkânım vardı. Ancak şoka girenler, kusanlar vardı gözlerimin önünde. Saniyeler sonra kendime geldiğimde nişanlımın yanına tekrar sürünerek gittim.

'BAKIŞLARI ÇEKTİĞİ SELFİE'DEKİ GİBİYDİ'

Mekân çok dardı, müziğin sesi gitmişti, ama tavanda dönen ışıklar kapanmadı. Bu dezavantaj oldu. Işığın yaydığı gölge terörist gibi duruyordu. Teröristin bakışları Taksim'de çektiği selfie'deki gibiydi. Hatta teröriste benzetilip dövülen kişiyle ilgili polisi arayıp, bildirdim. O kişinin terörist olmadığını. Mekânda göz göze gelen tek kişi bendim. Oradan kaçma planı olan bir insan tek başına böyle bir plan yapamaz. Kanaatim içeriden birisi ona haber verdi ya da telefonla bilgi verenler oldu. İçeriye öyle bir girdi ki bomba attığı için takip edemedik. Saldırıda kimse 'önce can sonra canan' demedi. Herkes 'canan' dedi. Böyle bir ortamda izdiham olmadı, tanıyan tanımayan herkes birbirine sahip çıktı, herkes kol kola girmişti. Nişanlım yeni işbaşı yaptı, psikolojik tedavi görecek. Hâlâ metroya binmekte zorluk çekiyorum. Soğukkanlı biriydim, gözyaşım çıkmazdı, ancak 2 arkadaşımı da kaybettim. 2 Mustafa için de gözyaşı döktüm." (Haberturk)

REİNA KATLİAMIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME