Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıları kovanlar teröristlere sahip çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: Birileri ısrarla, elinde en çok Müslüman kanı olan DEAŞ’ın üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Bölgesel konularda Sayın Trump ile görüş birliğine varacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla büyükelçilere dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeği verdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:

KİMLER OLDUKLARINI BİLİYORUZ: Tiananmen Meydanı'nda tankların önüne dikilenleri taltif yağmuruna boğanlar, Kızılay Meydanı'nda, Şehitler Köprüsü'nde, Kazan'da ve daha birçok yerde yaşanan kahramanlık hikayelerini görmezden gelmişlerdir. Çıplak elleriyle tankları durduranlar, uçaklara, helikopterlere meydan okuyanlar bu çevrelerce ademe mahkum edilmişlerdir. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum. Çok daha vahim bir durumdan, yani kayıtsızlıktan, umursamazlıktan, hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyoruz. Bunları da biliyoruz, kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz.

DOST DEMEYE DİLİM VARMIYOR: Darbeciler, FETÖ üyeleri, eli kanlı katiller, maalesef kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanmakta, kol kanat gerilmektedir. Şu anda hala devam ediyor. Sığınma hakkı Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepside bunlar sunuluyor. Canını kurtarmak için, bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmakta. Dost demeye dilim varmıyor, ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz.

KARA LİSTEDEKİ KİŞİ ABD'DE REKTÖR: İşte bakıyorsunuz, şu anda, ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu Amerika'da bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu neme nem iştir, bu nasıl bir şeydir. Avrupa değerlerinin bu şekilde hırpalanmasını, bu derece ayaklar altına alınmasını açıkçası kabullenemiyorum. Ama bu sorunlu tabloya rağmen karamsarlığa da düşmedik, düşmüyoruz.

İPE UN SERMEKTEN VAZGEÇİN: Dünya beşten büyüktür. Avrupa da AB'den büyüktür. AB'nin tam üyelik sürecini verdiğimiz öncelik değişmemiştir. AB halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da 'eyvallah' demeyiz. Çabalar ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır. Geçtiğimiz yıla, özellikle Suriyeli kardeşlerimizin ölümü göze alarak çıktıkları o tehlikeli yolculukların son bulması için Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz çabalar sayesinde olumlu bir havaya gelmiştik. Maalesef bu olumlu havanın devamı gelmedi. AB'nin artık göç mutabakatı bağlamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

DİPLOMASİ: Dış politikamızı dar kurumsal ve ideolojik kalıplara, bekle-görlere, acaba, kim, ne der, bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen, girişimci ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Önce tedbir, sonra tevekkül diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz. Türk-Rus ilişkileri önceki senenin uçak hadisesinden daha da güçlenerek çıkmışsa bundan girişimci diplomasimizin rolü vardır.

PAZARLAMACI GİBİ OLUN

"Ticaret ayağını oluşturmadığımız hiçbir ilişkinin sürdürülebilirliğini tesis edemeyiz. Bunun için tüm büyükelçilerimizin bulundukları ülkelerle ticari ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem vermelerini bekliyorum. Yani sizler, bulunduğunuz ülkelerde, adeta bu işin elinde pazarlama çantası olan elemanları olarak görev icra etmeniz lazım. Bunu Japonlar çok başarılı şekilde yapar. Belediye başkanıydım, bizi sık sık ziyaret ederler, kendi işadamlarını alır bize gelirlerdi. Başbakan oldum hakeza yine öyle. Bizim büyükelçilerimizin de bu adımları atmaları gerek."





SURİYE'DE ÇÖZÜM İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATTIK

"45 bin Suriyeli kardeşimizin Halep'ten çıkarılması için geceli gündüzlü bir diplomasi yürüttük. 2017'de siyasi çözüm sürecinin önünün açılabilmesi umuduyla şu anda tarihi adımlar atmış bulunuyoruz. Rusya ve İran ile Astana sürecinin zeminini hazırladık. Ateşkes kırılgan olmasına ve pek çok ihlalle karşılaşılmasına rağmen çok önemli bir fırsat penceresi. Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! “TÜRKİYE’DEN KAÇTI ABD’DE REKTÖR OLDU”



DEAŞ VE PKK, IRAK'TAN SÖKÜP ATILACAK

"DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonunu bu süreçteki ataleti gerçekten ibretliktir. Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Irak'ın DEAŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü askeri mücadeleyi desteklerken Musul, Telafer ve Sincar konusundaki kaygılarımızı gidermek için her türlü askeri ve diplomatik tedbiri aldık. Irak'tan DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin sökülüp atılması için ortak çabalarımız devam edecektir."



TRUMP İLE DİYALOĞU HIZLANDIRACAĞIZ

"ABD ile ilişkilerimiz hassas bir dönemden geçiyor. Terörle mücadelede karşılaştığımız sıkıntılar Obama yönetiminin son yıllarda ortaya koyduğu bazı tercihlerle birleşmiş ve hem kamuoyumuzda hem siyasette tartışma konusu haline gelmiştir. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz ABD'yi kararlı, güçlü ve tereddütsüz biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyalogu hızlandıracağımıza inanıyorum. Trump ile kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum."

ERDOĞAN'DAN BAŞİKA KAHRAMANLARINA MORAL TELEFONU



ÇİPRAS'LA KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü. İki lider, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.



6 ÜLKEDE FETÖ'NÜN OKULLARI KAPATILDI

"FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme merkezi olarak kullandığı okulları bulunmaktaydı. Hali hazırda 6 ülkede bu okular kapatıldı: Gambiya, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti. İki ülke de okullara el konuldu: Sudan, Pakistan. 7 ülkede okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi: Gine, Somali, Çad, Senegal, Moritanya, Nijer ve Gabon. Malezya'daki okullarının mülkiyetini ve yönetimini Malezyalı yatırımcılar devraldı."