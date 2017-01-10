Son dakika haberi: Gaziantep Emniyeti'nde silah sesleri!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde peş peşe silah sesleri duyuldu. 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.

Türkiye FETÖ, DEAŞ ve bölücü örgüt PKK ile mücadelesine devam ediyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran canlı bomba olduğu düşünülen bir terörist etkisiz hale getirildi. Bir diğer teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde peş peşe silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu söyledi.

AHaber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olay yerinden gelen son bilgilere göre 1 kişinin arandığı öğrenildi.

Bölgeden gelen son görüntülerde, polislerin çevredeki vatandaşların uzaklaşması için anons yapıldığı görülüyor. Ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

DHA'nın Gaziantep muhabirinin verdiği bilgiler şöyle:

Emniyet müdürlüğüne saldırdığı düşünülen kişinin etkisiz hale getirildiğini yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 15.23 sularında çok sayıda silah sesleri duyuldu. Polis başka eylemcilerin olabilieceğini düşünerek alarm durumuna geçti.

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA VE OTOPARKLARDA ARAMA YAPILIYOR

Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE

1 teröristin daha olay yerinde saklandığı belirtildi. Az önce bir zırhlı araçla birlikte özel harekat timlerinin olay yerine geldiği görüldü. Olay yerinde özel harekat timlerinin yanı sıra terörle mücadele ve bomba imha uzmanları da bulunuyor.

İKİNCİ TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre diğer saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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